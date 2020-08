Daley Blind traint niet tot uitslagen onderzoek bekend zijn

De Nederlander Daley Blind stopt voorlopig even met trainen. De 30-jarige verdediger laat zich eerst uitgebreid onderzoeken in een ziekenhuis. De tweede aanvoerder van Ajax wacht eerst alle resultaten af voordat hij de training weer hervat.

Blind zakte dinsdag in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Hertha BSC, zonder dat er een tegenstander bij hem in de buurt was. Trainer Erik ten Hag vertelde na de wedstrijd dat de defibrillator (ICD) van de Amsterdammer was afgegaan. Blind verliet op eigen kracht het speelveld en had geen grote klachten meer. “Hij voelt zich weer oké”, vertelde Ten Hag.

Blind meldde zich woensdag even op sportpark De Toekomst maar besloot na overleg voorlopig niet te trainen. Hij voelde zich naar omstandigheden goed, zo meldt Ajax. Trainer Ten Hag vertelde na het oefenduel met Hertha BSC al dat een cardioloog onder meer de ICD van Blind moet uitlezen om te weten te komen wat er aan de hand was. Een ICD geeft normaal gesproken een schok af om het hartritme weer te herstellen.

Blind zakte vorig jaar december ook al eens in elkaar, tijdens een duel met Valencia. Onderzoek wees toen uit dat de verdediger met een ontstoken hartspier kampte. Besloten werd om onderhuids een defibrillator bij hem aan te brengen. Blind maakte in februari van dit jaar zijn rentree en had tot het duel met Hertha BSC geen hartproblemen meer.

Ajax hervat de competitie op 13 september met een uitwedstrijd tegen Sparta. Blind maakt ook deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de duels met Polen (4 september) en Italië (7 september) in de Nations League. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges maakt vrijdag zijn definitieve selectie bekend.