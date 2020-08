Nieuwe sportief directeur FC Barcelona voelt de bui hangen: “Messi wil niet meer meetrainen”

“Lionel Messi heeft aan de club meegedeeld dat hij begin volgende week niet op training zal verschijnen”, zo bekende kersvers Barça-sportief directeur Ramon Planes woensdag aan de pers na de virtuele voorstelling van de Portugese aanwinst Trincao.

Zondag staan bij de Catalanen de coronatests op het programma, een dag later blaast Ronald Koeman voor de eerste keer verzamelen voor de eerste training in de voorbereiding op komend seizoen. “Voor het overige wil de club alles zetten op de dialoog tussen beide partijen en de inhoud daarvan willen we dan ook intern houden. We denken momenteel niet aan eender welke clausule in zijn contract. Het huwelijk heeft beide partijen enorm veel opgeleverd en we willen Messi dan ook overtuigen om samen de beste oplossing te zoeken, voor zowel club als speler.”

Het nieuws sloeg dinsdagavond in als een bom, toen bleek dat de Argentijnse international met een fax de club op de hoogte had gebracht van zijn plannen. “Het gaat hier niet om een dispuut tussen Messi en Barça, geen van beide partijen verdient dat. Wij werken hier hard om een Barça te bouwen dat kan winnen. Er is ook geen verdeeldheid in de bestuurskamer omtrent Messi. Elke voetbalkenner wil dat hij hier blijft om nog meer prijzen te winnen. Wij zien Messi dan ook als speler van Barcelona.”

De voorstelling van Pedri en Trincao werd overschaduwd door de hetze rond Lionel Messi Foto: EPA-EFE

Het Barcelona van volgend seizoen zal er alvast helemaal anders uitzien. De trainer en technische directeur zijn al de laan uitgestuurd, heel wat spelers zullen volgen en ook de positie van voorzitter Bartomeu wankelt meer dan ooit. “Barça heeft zichzelf in het verleden al meermaals heruitgevonden en is daar telkens sterker uitgekomen. Wij willen dat nog een keer doen, met een team gebouwd rond de beste speler ter wereld.”