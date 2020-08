Eintracht Frankfurt vindt onderdak in Oostenrijk voor ex-Anderlechtspits Joveljic

De Duitse eersteklasser Eintracht Frankfurt leent de Servische aanvaller Dejan Joveljic tot het einde van het seizoen uit aan het Oostenrijkse Wolfsberger.

Vorig seizoen was de 21-jarige Joveljic een half jaar op uitleenbasis bij RSC Anderlecht aan de slag. Hij kwam er niet verder dan een assist en een doelpunt in vijf wedstrijden, al had de spits wel het nadeel dat de competitie vanwege de coronacrisis reeds in maart definitief stopgezet werd en hij toen nog maar sinds begin februari bij paars-wit zat.

