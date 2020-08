Leicester City rekent tot 2023 op de doelpunten van Jamie Vardy

Leicester City heeft het contract van Jamie Vardy (33) opengebroken tot 2023. Ook middenvelders James Maddison en Nampalys Mendy kregen een contractverlenging bij het nummer vijf uit de Premier League.

Vardy kwam in de competitie 23 keer tot scoren en won daarmee de Gouden Schoen in Engeland.

De Britse international kwam in 2012 over van het bescheiden Fleetwood Town en groeide in de afgelopen jaren bij de ’Foxes’ uit tot een absolute sterkhouder, met de landstitel in 2016 als hoogtepunt. Met 129 treffers in 309 wedstrijden is hij inmiddels de nummer 4 op de topscorerslijst aller tijden bij de club van Youri Tielemans en Dennis Praet.