Vrouw sluit zichzelf op in politiewagen van haar man en sterft door hitte

In deze SUV met ingebouwde veiligheidskooi stierf de vrouw. De hitte was opgelopen tot boven de veertig graden Foto: rr

De politie van Miami onderzoekt de bizarre dood van Clara Paulino, vrouw van gerespecteerd politie-inspecteur Aristides Paulino. Ze stierf op de achterbank van de politiewagen van haar man. Gestikt door de hitte. Haar man, die de nacht had gedaan, lag intussen te slapen.

Het politievoertuig stond op de oprit van hun woning. Waar de vrouw precies naar op zoek was in het voertuig, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Terwijl haar man sliep, hij had nachtdienst, was de vrouw naar iets op zoek gegaan in de wagen. Daarbij viel de deur in het slot. Omdat met de wagen ook boeven worden vervoerd, kan de deur niet van binnenuit worden geopend. En tussen de chauffeur en de passagiers op de achterbank, staat een soort van traliewerk om te verhinderen dat opgepakte criminelen de chauffeur zouden aanvallen tijdens het transport. Door die veiligheidskooi was ontsnappen onmogelijk.

Het was bloedheet buiten op dat moment, zodat ook de temperatuur in de wagen hoog opgelopen was. Maar hoe hard de vrouw ook om hulp schreeuwde, niemand hoorde haar.

Clara Paulino Foto: rr

Het is niet bekend hoe lang ze vastzat in de auto, aangezien haar man, agent Aristides Paulino, sliep. Maar toen hij rond 17 u. wakker werd en op zoek ging naar Clara Paulino, vond hij haar in de wagen.

Volgens de wetsdokter was ze allicht onwel geworden door de hitte (meer dan 40 graden) en stikte ze door zuurstofgebrek. Toen de hulpdiensten arriveerden, kon geen hulp meer baten.

De politie onderzoekt de omstandigheden van het drama maar voorlopig wijst alles op een ongeval.