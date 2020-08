Inspecteurs van FOD Volksgezondheid halen bedreigde aap weg bij particulier

Inspecteurs van federale overheidsdienst Volksgezondheid hebben dinsdag een bedreigde berberaap in beslag genomen die illegaal werd vastgehouden in een woning van een particulier. De berberaap werd toevertrouwd aan de Stichting AAP, die een project uitvoert dat gericht is op het voortbestaan van de aap.

De berberaap staat op het punt uit te sterven. Er leven nog ongeveer 10.000 exemplaren in het wild in Marokko en Algerije, maar de populatie neemt snel af door stropers en door de vernietiging van de natuurlijke habitat van het dier, aldus de FOD woensdag.

De aap wordt beschermd door de CITES-overeenkomst en staat op lijst I van het verdrag, dat de vangst in het wild en de handel in wilde soorten verbiedt. Het bezitten van een dier op de I-lijst is verboden, tenzij de eigenaar een Europees CITES-certificaat heeft voor het wettelijk houden van het dier, of indien kan bewezen worden dat de eigenaar het dier registreerde toen de soort aan de CITES-lijst I werd toegevoegd.

“De betrokken eigenaar kon echter niet aantonen dat het dier wettelijk werd gehouden. Daarom voerden de inspecteurs van de cel Soorten van de FOD Volksgezondheid een administratief onderzoek uit”, klinkt het. “Hieruit bleek dat het dier in Marokko uit de natuur werd gehaald en illegaal werd vervoerd en verhandeld.”