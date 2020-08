Berx kondigt einde van nachtklok in Antwerpen aan: “Ik hoop dat we nooit nog zo een maand moeten beleven”

Antwerpen - Gouverneur Cathy Berx zal geen nieuwe verordening uitschrijven voor de provincie Antwerpen. Vanaf middernacht gelden alleen nog de federale maatregelen. Berx riep wel op om altijd een mondmasker mee te nemen buitenshuis.

Na een maand van een avond- en nachtklok kondigde gouverneur Cathy Berx de afschaffing ervan af. De verordening die het uitgaansverbod ’s nachts oplegde, wordt niet verlengd. De federale maatregelen gelden wél nog in de provincie, benadrukte Berx. En een mondmasker blijft op veel plaatsen verplicht. Berx riep dan ook iedereen op om altijd een mondmasker op zak te hebben.

Berx startte haar persconferentie met een overzicht van de epidemiologische situatie in Antwerpen. ‘Met z’n allen zorgden we voor een wiskundige tafelberg. Momenteel is de r-waarde 0,83 in Antwerpen.’

‘De politieverordening op 29 juli, 5 augustus en 12 augustus waren draconisch en heel ingrijpend’, gaf Berx toe, die ruimte gaf voor de gevoelens die geuit zijn. ‘Ze lokten veel woede en frustratie, zelfs haat uit. Bij fitnesszaken, horecazaken, de brede sector van cultuur en evenementen, en bij jongeren. Het is menselijk dat die wrok, woede en frustratie werd geuit.’

“Wat mij tevreden stemde, is hoe sterk de maatregelen zijn nageleefd”, ging Berx verder. “Het aantal inbreuken bleef erg beperkt. 879 pv’s zijn opgesteld voor het niet bij hebben of niet correct dragen van het neusmondmasker. 82 pv’s voor het niet naleven van het samenscholingsverbod. 113 pv ’s voor het schenden van de avond- en nachtklok. Alle inspanningen hebben het verschil gemaakt. Ik ben daar iedereen dankbaar voor.” Die dankbaarheid herhaalde Berx nog een paar keer: “Ik dank alle Antwerpenaren. Ik hoop van harte dat we nooit nog zo’n maand moeten beleven.’”

LEES OOK. Avondklok of niet, Antwerpen was nog nooit zo rustig zaterdagnacht (+)