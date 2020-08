Beer doodt Canadese vrouw terwijl ze met haar vader telefoneert

Een 44-jarige vrouw is in Canada door een beer aangevallen en gedood. Op het moment van de aanval was ze met haar vader aan het telefoneren, zodat die alles hoorde gebeuren.

De vrouw was samen haar man en twee kleine kinderen met vakantie in een afgelegen kampeerhut in het noorden van de provincie Saskatchewan, toen de zwarte beer haar aanviel, aldus de politie.

De vrouw raakte zwaargewond. Ze werd nog opgehaald met een reddingshelikopter maar overleed aan de verwondingen.

Haar vader vertelde aan een lokaal radiostation dat hij met zijn dochter aan het praten was via de satelliettelefoon, toen hij plotseling “rare geluiden” hoorde.

De man van de vrouw en hun twee jonge zonen bleven ongedeerd. De man schoot de beer neer.

Het is van 1983 geleden dat er nog in de provincie Saskatchewan een dodelijke aanval was van een beer, zegt de lokale politie.