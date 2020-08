Thomas Kaminski out, Sinan Bolat in. De gewezen doelman van Antwerp zet zijn carrière voort bij AA Gent. De 31-jarige doelman was vrij nadat zijn contract bij The Great Old afgelopen zomer afliep en tekent weldra bij de Buffalo’s. Met Laszlo Bölöni krijgt Bolat alvast weer een oude bekende boven zich als coach.