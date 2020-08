Hulpverleners maken foutje: vrouw in lijkzak blijkt dan toch niet overleden

Toen medewerkers van een uitvaartcentrum in de Amerikaanse staat Detroit een lijkzak open ritste, verschoten ze zich een ongeluk. De twintigjarig vrouw die binnengebracht was, bleek nog te leven en was danig in paniek. De vrouw is in kritieke toestand nog overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze nog steeds wordt beademd.

Volgens de advocaat van de familie, Geoffrey Fieger waren ze bijna gestart met het aftappen van het bloed van de doodverklaarde Timesha Beauchamp. Dat vertelt hij aan de lokale televisiezender Wxyz-tv.

Zondagochtend werden de hulpdiensten van Southfield gealarmeerd na een melding over een bewusteloze vrouw. Toen ze aankwamen bij het huis constateerden de hulpdiensten dat Beauchamp niet ademde. Toen pogingen om haar te reanimeren niet lukte, stelden de hulpverleners na ongeveer een half uur vast dat ze was overleden.

“Omdat er geen aanwijzingen waren van verdachte omstandigheden, werd de standaard procedure gevolgd en werd er contact opgenomen met het Oakland County Medical Examiners Office, die de vrouw op basis van de beschikbare informatie doodverklaarde”, zei de korpschef van de plaatselijke brandweer in een verklaring. “Het lichaam van de vrouw is daarop vrijgegeven aan de familie, zodat zij een afspraak konden maken met het uitvaartcentrum van hun keuze.”

Hartslag

Anderhalf uur later kwam het personeel van uitvaartcentrum dus tot de ontdekking dat Beauchamp nog ademde. “Het is een van de gruwelijkste nachtmerries. Stel je voor dat er een ambulance wordt gebeld en je in plaats van naar het ziekenhuis naar een uitvaartcentrum wordt gestuurd in een lijkzak. Het uitvaartcentrum ritst de zak open en vindt je levend met de ogen wijd open. Dat is wat Timesha is overkomen”, zegt de advocaat vol afgrijzen.

Het is niet duidelijk waar het is misgelopen. Dat wordt nu onderzocht. Er zou volgens de advocaat namelijk een gediplomeerd verpleegkundige bij zijn geweest die had aangegeven dat de vrouw nog een hartslag had toen ze werd gevonden.

De vertraging die is opgelopen door haar naar het uitvaartcentrum te laten gaan in plaats van direct naar het ziekenhuis zou ook cruciaal kunnen zijn bij het herstel van de jonge vrouw. Ze ligt nog steeds in kritieke toestand in het Sinai Grace Hospital, waar ze wordt beademd.