Een minnares klapt uit de biecht: “Stiekem hoop ik dat het me nog eens overkomt. Die spanning, dat pure genot”

“Hoeveel keer seks heeft de gemiddelde Vlaming?”Of zegt hij dat hij heeft? Twee keer per week? Wel. Er zijn 52 weken per jaar. Dus dat is al 104 keer per jaar. Doe dat maal de vijftien jaar dat mijn man en ik samen waren. Dat is 1560 keer seks met dezelfde man. Dat is heel veel, hé. Je leest toch ook niet altijd hetzelfde boek, ook al is het heel mooi? Je eet ook niet altijd hetzelfde gerecht, ook al is het heel lekker?