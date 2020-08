Griekse politieagenten wachten nog op excuses van Harry Maguire na vechtpartij

De twee Griekse politieagenten die vorige week betrokken waren bij de arrestatie van Engels international en Manchester United-aanvoerder Harry Maguire wachten nog steeds op excuses, zo bekende hun advocaat Ioannis Paradissis woensdag aan de Britse openbare omroep BBC.

Nochtans zou het geen onverstandige zet zijn, want in het Griekse recht wordt rekening gehouden met eventuele excuses. Bovendien zou Maguire in beroep willen gaan tegen zijn eerdere veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen. De international kreeg de straf voorwaardelijk omdat het zijn eerste veroordeling betreft. In beroep riskeert hij eveneens een zwaardere - mogelijk effectieve - straf.

Maguire werd aan drie zaken schuldig bevonden. Het ging voor de 27-jarige aanvoerder van Manchester United om zware mishandeling, verzet bij zijn arrestatie en meerdere pogingen tot omkoping. Zaterdag mocht Maguire de cel verlaten, nadat hij donderdag op het vakantie-eiland Mykonos was gearresteerd. Hij was verzeild geraakt in een kroegruzie. Tot nu toe heeft de international gezegd dat hij onschuldig is.

Naast Harry Maguire werden ook zijn broer Joe en een vriend van de twee gearresteerd. Ook zij werden aan meerdere zaken schuldig bevonden. De drie beroepen zich erop dat de ruzie uitbrak nadat de zus van Harry was geïnjecteerd met een drug, waarbij ze meteen haar bewustzijn verloor.