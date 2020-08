OVERZICHT. Nieuwe reisadviezen: verboden om naar Parijs te gaan, ook Spanje kleurt verder rood

Een citytrip naar Parijs zit er even niet in Foto: rr

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft een aantal bestemmingen toegevoegd aan de lijst met rode zones. Het gaat onder meer om Parijs en Nice. Ook in Spanje zijn extra vakantiebestemmingen nu verboden terrein geworden voor Belgen. Wie terugkeert uit die regio’s, moet in quarantaine en een coronatest laten afnemen.

Rode zones

Een citytrip naar Parijs zit er voorlopig niet meer in voor Belgen. De Franse hoofdstad is door Buitenlandse Zaken rood ingekleurd, zowel voor wie erheen reist als eruit terugkeert. Dat betekent dat wie uit Parijs weer ons land binnenkomt, zich verplicht moet laten testen en in quarantaine moet. Naar Parijs reizen is verboden.

Nog in Frankrijk krijgen de departementen Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Sarthe, Hérault, Alpes-Maritime (met onder andere de steden Cannes en Nice) nu de code rood.

Voor Spanje komen er ook heel wat rode zones bij. Het gaat om de autonome regio’s Cantabrië en La Rioja en de provincies Salamanca, Valladolid en Guadalajara. De autonome regio’s Aragón, Balearen, Baskenland, Madrid en Navarra, net als de provincies Almeria, Burgos, Soria, Barcelona en Lleida, zijn verboden terrein voor landgenoten.

Ook Andorra ligt vanaf nu in een rode zone.

In Kroatië zijn dat de provincies Šibenik-Knin en Split-Dalmatië

Ook voor heel Roemenië geldt code rood

Oranje zones

De overheid heeft ook een aantal nieuwe zones oranje ingekleurd.

Duitsland: de regio’s Opper-Beieren en Neder-Beieren

In Italië gaat het om de regio Veneto.

In Kroatië krijgen de provincies Bjelovar-Bilogora, Virovitica-Podravina, Sisak-Moslavina, Primorje-Gorski Kotar, Istrië en Varaždin nu de code oranje.

Ook Liechtenstein kleurt oranje.

Net als de regio Salzburg (Oostenrijk) en Bratislava (Slovakije).

In Spanje gaat het om de provincies Cádiz, Huelva, Sevilla, Àvila, León, Cuenca, de autonome regio Galicië en Ceuta

Verenigd Koninkrijk: Angus and Dundee City en Glasgow City

In Zwitserland zijn de kantons Appenzell-Ausserrhoden, Bazel-Stad, Freiburg, Genève, Glarus, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Uri, Valais, Vaud en Zürich nu oranje zones. Net als de kantons Solothurn, Neuchâtel, Schwyz & Zug.

Er is geen reisverbod naar deze regio’s. Controleer vóór je vertrek wel het reisadvies voor deze bestemmingen, waarschuwt de FOD Buitenlanse Zaken, want het is mogelijk dat de plaatselijke overheid één of meerdere beperkingen oplegt aan toeristen uit België. Dat kan een verplichting zijn om je te registreren, het voorleggen van een recente negatieve coronatest tot zelfs een quarantaine ter plaatse.

Reizigers die terugkeren uit deze zones, zullen gevraagd worden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan.