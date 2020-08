Jambon moet zich dinsdag in parlement verantwoorden in zaak-Chovanec

Vlaams minister-president moet zich dinsdag in het parlement verantwoorden in de zaak-Chovanec. Hij was minister van Binnenlandse Zaken toen het incident gebeurde dat tot de dood van de gedetineerde leidde. Volgens minister Decrem was hij wel degelijk op de hoogte van die feiten.

Net als vandaag zullen de commissies Justitie en Binnenlandse Zaken daarvoor gezamenlijk bijeenkomen, zegt Kristien Van Vaerenbergh, voorzitter van commissie Justitie.

Ook de huidige commissaris-generaal Marc De Mesmaeker en zijn voorgangster Catherine De Bolle zijn gevraagd om tekst en uitleg te komen geven.

Amper één week na de dood van de Slovaak Jozef Chovanec heeft de Slovaakse ambassadeur de zaak op het kabinet van Jan Jambon (N-VA), de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, aangekaart.

Dat maakte huidig minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem (CD&V), in het parlement bekend en staat haaks op Jambons eerdere verklaringen en de ‘doofpotoperatie’ waar zijn partijgenoot Theo Francken het eerder over had.

