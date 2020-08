Zo bereiden de scholen zich voor op heropening: “Al die kinderen thuis, dat was écht niet oké”

Hasselt -

In de toiletten zetten affiches de coronaregels voor de jongens nog even in het juiste perspectief. “We gaan zitten”, staat er, “van bovenaf lijkt alles groter, maar dat is niet zo”. Met humor, vastberadenheid en een extra waakzaam oog op de eerstejaars: zo tellen ze bij GO! Next, het atheneum in Hasselt, af naar 1 september. “Al die kinderen thuis, dat was écht niet oké.”