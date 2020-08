Alleen Melania deed normaal: Republikeins rariteitenkabinet houdt hof in “het moeras van Trump”

First lady Melania maakte indruk op iedereen met een speech vol menselijkheid en een oproep tot eenheid. De 34-jarige Daniel Cameron, een onbekende officier van justitie, deed met zijn toespraak de monden openvallen. “A star is born”, luidde het ook in de meer progressieve pers. Maar de tweede dag van de Republikeinse Conventie werd door diezelfde pers ook “het moeras van Trump” genoemd. Een rariteitenkabinet dat niet van deze wereld lijkt, met bedenkelijke sprekers, vreemde uitspraken en lak aan regels.