Patiënten geëvacueerd nadat gsm ontploft in kamer van ziekenhuis: “We adviseren ’s nachts niet meer op te laden”

Mechelen -

Woensdagochtend is een vijftiental patiënten in het AZ Sint-Maarten in allerijl geëvacueerd nadat er een gsm op een kamer ontploft was. Dat ging met wat rook gepaard. De schade bleef heel miniem, maar het ziekenhuis adviseert nu wel om ’s nachts geen elektrische toestellen meer op te laden.