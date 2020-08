Jan Jambon: “Geen fouten gemaakt voor zover wij kunnen nagaan”

Voor zover kan worden nagegaan, zijn in het dossier van de dood van de Slovaak Jozef Chovanec geen fouten gemaakt door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en zijn kabinet. Dat zegt de woordvoerder van Jambon, nu Vlaams minister-president, woensdagavond in een mededeling.

Eerder op de dag bleek tijdens een vergadering in de Kamer dat het kabinet van Jambon in juli 2018 op de hoogte was gebracht van het overlijden van Chovanec, in een politiecel in Charleroi. Nochtans verklaarde Jambon enkele dagen geleden dat hij niet op de hoogte was gesteld van het incident.

Nadat deze “nieuwe elementen” in de Kamer zijn opgedoken, heeft Jambon woensdagmiddag zijn vroegere kabinetsmedewerkers gecontacteerd die bij het dossier betrokken waren en hen gevraagd alles tot in detail te reconstrueren. Daaruit moet volgens de woordvoerder van Jambon blijken dat “er noch door de toenmalige minister, noch door zijn kabinet fouten gemaakt zijn en het dossier correct is behandeld”.

Jambon blijft erbij dat hij zich van “het drama dat vorige week door camerabeelden onder de aandacht kwam”, niets herinnert. Volgens de minister-president is het dossier destijds door zijn kabinet behandeld, “maar zijn de ware proporties hem, noch zijn kabinet, onder aandacht gebracht”.

Het kabinet-Jambon vroeg destijds een politieverslag op waarin “een neutraal feitenrelaas” werd weergegeven, “maar zonder de vreselijke details die op de camerabeelden van vorige week te zien waren”. Uit het verslag, aldus Jambon, “kon op geen enkele manier een problematisch optreden van de politie afgeleid worden”. Er was op dat ogenblik een gerechtelijke procedure ingeleid en het was aan het parket om feiten te onderzoeken, zegt Jambon. Hij bevestigt dat er een onderhoud is geweest tussen medewerkers van zijn kabinet en de Slovaakse ambassadeur.

Catherine De Bolle

“Jan Jambon betreurt ten zeerste dat hij zich deze tragische gebeurtenissen oprecht niet kan herinneren”, leest de mededeling. “Het dossier zoals het toen aan zijn kabinet werd overgemaakt, had niet de draagwijdte die we vandaag kennen, en noopte, gezien er al een gerechtelijk onderzoek liep, niet tot bijkomende actie. De minister heeft te goeder trouw gehandeld.”

In de Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie zal Jambon volledige openheid geven. Ook huidig Europol-topvrouw Catherine De Bolle zal volgende week haar opwachting maken in de Kamer. De Bolle stond toen aan het hoofd van de federale politie.

