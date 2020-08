De Europese broeihaarden aan begin van de crisis, nu is Spanje weer rood maar Italië bijna coronavrij. Hoe kan dat?

In het voorjaar kleurden Spanje en Italië allebei knalrood. De landen werden allebei bijzonder zwaar getroffen door het coronavirus. Zeker de beelden van stervende mensen in de gangen van Italiaanse ziekenhuizen blijven beklijven. Maar vandaag is de situatie in Italië helemaal anders: het zorgenkind van de eerste golf behoort nu tot de beste leerlingen. Terwijl de pandemie in Spanje wél opnieuw de overhand neemt. Hoe komt dat?