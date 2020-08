Als zelfs een monsterloon je niet meer bindt: na 20 jaar is ook Messi zijn baas beu, en experts snappen dat volledig

Na twintig jaar is Lionel Messi het beu bij Barcelona. Uitgekeken, niks meer aan. Ongeacht zijn buitenaards talent voor het spelletje bewijst Messi daarmee dat hij een mens is als u en ik. “Lang bij dezelfde werkgever blijven is goed, maar als het op is, is het op. Niemand ontsnapt aan die logica. Het enige wat je dan nog doet blijven is je loon.” En wat dat betreft speelt Messi in een andere competitie dan u en ik.