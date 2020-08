Zal Vlaams minister-president Jan Jambon naar aanleiding van de affaire-Chovanec (moeten) aftreden? “Zijn imago was al tanende”, klinkt het bij politicologen. “Maar er zal ook nu wel een manier zijn om er zich uit te praten.” Voor deze analyse hebben ze een aantal redenen.

Wanneer blijkt dat een minister heeft gelogen, moet hij ontslag nemen. Het is een deontologische regel die in de politieke wereld geldt, maar zeker niet altijd wordt toegepast. Zeker niet in een tijdperk ...