Eten ze buiten de deur, gaan de kinderen naar feestjes en mogen ze verhuizen? Hoe gewoon is ons koninklijk gezin?

Er is geen plaats voor de jongste dochter van koning Filip, prinses Eléonore (12), in de middelbare school van haar voorkeur. Ondanks haar afkomst raakte ze niet ingeschreven in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. Het bewijs dat het koninklijk gezin een “gewoon” huishouden zonder privileges is? Of gelden er voor hen op andere vlakken toch uitzonderingsregels? Wij zochten het uit.