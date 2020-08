“Liefdesbaby” van prins Charles en Camilla blijft hopen op erkenning

Hij wil geen centen of geen adellijke titel. Hij wil gewoon erkenning. Maar zijn ‘vader’ prins Charles weigert.

Simon Dorante-Day (54) heeft met Australische media de inhoud van de brief gedeeld die hij in 2012 naar z’n vermeende ouders prins Charles (71) en Camilla Parker Bowles (73) gestuurd heeft. De in Brisbane wonende Engelsman is ervan overtuigd dat de royals z’n vader en moeder zijn. Maar zo lopen er wel meer rond. Het Britse hof stuurt de man telkens wandelen wanneer hij weer eens contact zoekt.

Simon Dorante-Day beweert al jaren dat hij het kind is van Charles en Camilla. Die hadden volgens hem in 1965 al een affaire, die leidde tot zijn geboorte in april 1966. Nog geen jaar later werd hij afgestaan voor adoptie.

Zijn adoptieouders werkten volgens hem voor de Britse koninklijke familie, vandaar dat hij bij hen terecht kwam. Omdat hij zo snel mogelijk weg moest, klinkt het.

Simon heeft intussen ook Charles voor de rechter gesleept en eist een DNA-test. Maar in tegenstelling tot Delphine Boël, die onze koning Albert tot een DNA-test dwong, is Simon Dorante-Day wandelen gestuurd.