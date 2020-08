De kwestie-Chovanec: wie wist wat, wat gebeurde na fatale interventie en zijn de beelden in doofpot gestopt?

Tweeënhalf jaar na de dood van de Slovaak Jozef Chovanec in een politiecel in Charleroi kwam de zaak plots bovendrijven. Opeens waren die ophefmakende videobeelden er. Maar toenmalig minister van Binnenlandse Zaken wist van niks, zo verklaarde hij eerder. Toch zou zijn kabinet vlak na het overlijden op de hoogte zijn gebracht. Hoe zit het nu eigenlijk? Wie wist wat wanneer en zijn de beelden in de doofpot gestopt?