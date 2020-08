Barcelona hoopt nog, vader van Lionel Messi praat met Manchester City

En nu? De woestijn. Daags na de aankondiging van Lionel Messi dat hij FC Barcelona zal verlaten, gonst het van de geruchten. Volgens Engelse media ligt Manchester City in poleposition om De Vlo binnen te halen. Bij Barcelona zelf hoopt men Messi nog op andere gedachten te kunnen brengen.

Al wordt dat een bijzonder moeilijke opdracht. “Messi heeft meegedeeld dat hij begin volgende week niet op training zal verschijnen”, bevestigde sportief directeur Ramon Planes woensdag tijdens de voorstelling van Trincao, een Portugese flankaanvaller. “Maar de club wil alles op alles zetten om de dialoog tussen club en speler levendig te houden. We willen samen naar de beste oplossing zoeken.” Voor Messi lijkt die duidelijk te zijn: een vertrek.

En dat zou wel eentje naar Engeland kunnen zijn. The Daily Mail berichtte dat vader Messi – die de belangen van de speler behartigt – al in contact zou staan met het Manchester City van oude bekende Pep Guardiola. Ook The Times wist te melden dat City al een week aan het werken is aan een eventuele transfer van Messi naar hun club.

Naast City worden ook Manchester United en Inter zwaar gelinkt aan de Argentijnse ster. Messi’s contract loopt af in 2021, maar geïnteresseerde clubs kunnen voor die datum de clausule van 700 miljoen euro triggeren om Messi los te weken. Een clausule waarvan de entourage van de speler zegt dat die niet meer geldig is. Iets wat Barcelona ontkent.