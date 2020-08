Marc Coucke gaat niet kijken naar KV Oostende-Anderlecht

Marc Coucke komt morgen niet kijken naar KV Oostende - Anderlecht. De RSCA-eigenaar heeft verplichtingen in Durbuy en/of het buitenland en zal niet aanwezig zijn aan zee.

Toeval of niet, vorig seizoen kwam Coucke in de problemen op bezoek bij zijn ex-club. In Oostende kwam de miljardair in ruzie met KVO-voorzitter Frank Dierckens omdat hij de overname van KV Oostende blokkeerde met een torenhoge tribunehuur en schuldeisen. Coucke verliet het stadion toen al bij de rust, want hij had ook extra bewaking nodig om misnoegde fans op afstand te houden.

Nu is er weliswaar geen publiek toegelaten en ondertussen werd de overname van de kustclub geregeld, maar toch zal Marc Coucke niet op de Oostendse tribune zitten die nog steeds zijn eigendom is.