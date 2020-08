Dokters en verpleegkundigen kanten zich tegen coronamaatregelen: “Laat gezond verstand terugkeren”

Zo’n honderd dokters en verpleegkundigen vragen in een open brief dat de vele corona-maatregelen – “waarvan de logica soms ontbreekt” – fors worden bijgestuurd. “We weten veel meer over het virus, waardoor de sterftekans is gedaald”, zegt professor gezondheidseconomie Lieven Annemans (UGent). Hij vreest dat mensen “op de duur foert gaan zeggen” tegen de strenge regels, wat nog veel gevaarlijker is.