Argentijn Jorge Almiron wordt trainer van promovendus Elche

De Argentijn Jorge Almiron is door de Spaanse voetbalclub Elche benoemd tot trainer van het eerste elftal. Dat maakte de nieuwkomer in La Liga woensdag bekend.

Almiron is een voormalig speler van Elche die als trainer het Argentijns team Lanus de landstitel bezorgde in 2016. Een jaar later bereikte de 49-jarige Argentijn met diezelfde ploeg de finale van de Copa Libertadores.

Bij de kersverse promovendus ondertekende Almiron een contract voor één seizoen. Het wordt zijn eerste trainersavontuur in Europa, nadat hij eerder in Argentinië, Mexico, Colombia en Saudi-Arabië aan de slag was. Al-Shabab was in 2019 zijn laatste club.

Almiron volgt bij Elche de Spanjaard Juan Jose Rojo Martin, beter bekend als “Pacheta”, op. Die wist afgelopen zondag de terugkeer naar La Liga te verzekeren ten koste van Girona, maar werd bedankt voor bewezen diensten. Het was nochtans zijn tweede promotie op rij. Het contract van Pacheta liep ten einde en werd niet verlengd.