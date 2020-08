Jongeren willen geen ‘punt’ meer gebruiken: té agressief

Een punt achter de zin, het is de normaalste zaak van de wereld in vrijwel elke taal. Maar voor generatie Z (jongeren geboren na 1995) lijkt de punt helemaal afgedaan. In korte berichten wordt het zelfs als een teken van woede gezien, stellen onderzoekers aan de Universiteit van Leiden.

Whatsapp niet ‘Oké.’ maar wel ‘Oké’ als je enthousiast wil overkomen. “Gezichtsuitdrukkingen, gebaren, intonatie… het komt handig van pas tijdens een gewoon gesprek, maar dit valt allemaal weg in sms-taal of in WhatsApp-gesprekken”, zegt onderzoekster dr. Lauren Fonteyn (Universiteit Leiden) bij Radio 1. Door al dan niet een punt achter een zin te zetten, kan je wat meer emotionele betekenis aan je woorden geven. De persoon die ‘Oké.’ antwoordt op de vraag of ie naar de winkel wil gaan, is wat minder enthousiast. Een punt wordt immers geassocieerd met een meer dalende, vlakkere intonatie.

Fonteyn oordeelt zelfs dat leestekens in korte berichten volledig overbodig zijn geworden. “Als er maar één zin in het tekstballonnetje staat heeft het puntje geen functie, de zin is al afgesloten” zegt Fonteyn. Toch nog een punt toevoegen, geeft dan een andere betekenis aan je bericht.

Mensen die voor 1995 geboren werden, dichtten geen extra betekenis toe aan het gebruik van een punt. Het gaat dus om een generatieverschil.

LEES OOK. Hoe communiceer je ‘professioneel’? “Zeg het met een ;-)”