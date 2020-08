Gisteren stelde RC Genk zijn derde aanwinst Gerardo Arteaga (21) offi­cieel voor. De Mexicaan vertoeft al een tweetal weken in Genk, maar moest door de corona­regels negen dagen in quarantaine. Maandag kon de offensieve linksachter zijn eerste uur in blauw en wit volmaken in de oefenmatch tegen Westerlo.