Het Italiaanse Sassuolo gaat weer voor Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge

Anderlecht dreigt deze zomer nog één van zijn vijf Rode Duivels kwijt te spelen. Het Italiaanse Sassuolo ziet in Hendrik Van Crombrugge de ideale opvolger voor zijn huidige eerste doelman Andrea Consigli (33), die op vertrekken staat.

Sassuolo volgt Van Crombrugge al van in zijn periode bij Eupen en bracht in de zomer van 2018 al een bod uit op de doelman. Twee jaar later is hij nog altijd eerste keuze op hun verlanglijstje. Volgens de entourage van Van Crombrugge hebben de Italianen nog geen concreet bod uitgebracht. De club wil wellicht eerst zekerheid over het vertrek van Consigli.

Anderlecht is bereid om te praten over een transfer voor een startprijs van zes miljoen euro (exclusief bonussen). In de Serie A kan Van Crombrugge minstens het dubbele verdienen van wat hij nu krijgt bij Anderlecht. De Rode Duivel ligt nog tot 2023 onder contract. Gesprekken over een contractverlenging draaiden eerder deze zomer uit op niets uit.