Romelu Lukaku krijgt plaats in Europa League-selectie van seizoen, ondanks cruciale owngoal

Romelu Lukaku heeft van de UEFA-watchers een plaatsje gekregen in de 23-koppige selectie van de Europa League van het voorbije seizoen. De spits verloor met Inter de finale tegen Sevilla.

Lukaku maakte zijn eerste seizoen in Milaan stevige indruk, met 23 treffers in de Serie A en zeven doelpunten in zes Europa League-duels. Ook in de finale eiste hij een hoofdrol op, met eerst een strafschopgoal. Nadien devieerde hij de beslissende derde treffer van Sevilla ongelukkig in eigen doel.

In de EL-selectie vindt Lukaku enkele ploegmaten terug, zoals doelman Samir Handanovic, verdediger Stefan de Vrij, middenvelders Nicolo Barella en Marcelo Brozovic, en spitsbroeder Lautaro Martinez.

Sevilla is met acht spelers van de partij: Yassine Bounou, Sergio Reguilón, Jesús Navas, Jules Koundé, Éver Banega, Lucas Ocampos, Munir en Luuk de Jong.

Lukaku is de enige Rode Duivel in de selectie.