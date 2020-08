Titelverdediger Lyon stoot door naar vijfde finale op rij in Champions League voor vrouwen

Het Olympique Lyon van Red Flame Janice Cayman heeft zich woensdagavond in Bilbao geplaatst voor de finale van de Champions League voor vrouwenteams. De viervoudige titelverdediger legde Paris Saint-Germain in een Frans onderonsje met 0-1 over de knie. Cayman kwam niet van de bank.

De Final 8 van het kampioenenbal voor vrouwen vindt plaats in het Spaanse Baskenland. De Franse teams PSG en Lyon zakten daarom voor hun halve finale af naar Bilbao. De Franse clash barstte in de tweede helft los. Meteen na een rode kaart bij PSG sloeg Lyon toe. Kapiteine Wendie Renard (67.) kopte onhoudbaar binnen. Ook bij de viervoudige Champions League-bekerhouder viel nog een rode kaart, maar de zege ontglipte Lyon niet meer. Het team van Cayman, die niet in actie kwam in Bilbao, gaat al voor de vijfde keer naar de finale.

Daarin nemen de Zuid-Fransen het op tegen Wolfsburg, tweevoudig winnaar en tweevoudig verliezend finalist (tegen Lyon) van de Champions League. De Duitsers schakelden dinsdag Barcelona uit met 1-0. De finale vindt zondagavond (aftrap 20.00 uur) plaats in San Sebastian.