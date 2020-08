Mike Pence aanvaardt nominatie voor vicepresident en noemt Biden “paard van Troje voor radicaal links en cheerleader voor China”

Op de derde dag van de Republikeinse conventie heeft Amerikaans vicepresident Mike Pence officieel de nominatie voor een nieuwe termijn aanvaard. Dat deed hij op de themadag “Het land van helden” symbolisch in Fort McHenry voor een publiek van onder anderen oorlogsveteranen. In zijn toespraak zette hij het heldhaftig verdedigen van de Amerikaanse idealen af tegen “de cheerleader van China” en “paard van Troje voor radicaal links”: Democraat Joe Biden.

Volgens Pence vochten helden vanuit Fort McHenry 206 jaar geleden voor de idealen van “leven, vrijheid en de vlag, idealen die ons land gevormd hebben maar amper vermeld werden op de conventie vorige week”. “Democraten spendeerden vier dagen aan aanvallen op onze natie. Biden had het over een seizoen van duisternis, maar Trump ziet grootsheid.”

“In deze uitdagende tijden heeft het land een president nodig die gelooft in Amerika en de capaciteiten van het volk, en die hun vrijheden verdedigt. Amerika heeft vier jaar meer Trump nodig.”

Foto: EPA-EFE

“Ik twijfel er niet aan dat hij Amerika ziet voor wat het is, een natie die meer goed gedaan heeft in de wereld dan welk ander land ook. Als je een president wil die stilvalt wanneer ons erfgoed beledigd wordt, dan is hij niet jouw man.”

“Hij doet dingen op zijn eigen manier en onder zijn eigen voorwaarden, en als hij een mening heeft dan deelt hij die. Hij heeft de dingen zeker interessant gehouden, maar belangrijker: hij heeft zijn woord gehouden tegenover het Amerikaanse volk. In een stad gekend voor praters is hij een doener.”

“En toen kwam corona”

Terwijl hij “een uitgehold leger erfde”, herbouwde Trump dat, volgens Pence. Een leger waarmee ze onder meer Qassem Soleimani uitschakelden. “Joe Biden bekritiseerde Trump daarvoor. Dat is niet verrassend: Biden was zelfs tegen de operatie die Osama bin Laden uitschakelde. Zoals de buitenlandminister onder hem en Obama ooit zei: Biden is verkeerd geweest over zowat alles van buitenlands beleid in vier decennia.”

Foto: Photo News

Volgens Pence bouwden Trump en zijn regering de beste economie ooit en maakten ze Amerika opnieuw groots. “En dan kwam het coronavirus uit China.” Maar Trump handelde snel: hij schortte alle reizen vanuit China op, redde talloze levens, kocht kostbare tijd, voorzag in materiaal en infrastructuur, steunde de ontwikkeling van behandelingen… “Vorige week zei Joe Biden dat er geen mirakel komt. Wat Joe Biden niet lijkt te begrijpen is dat Amerika een natie van mirakels is. En ik ben trots om te melden dat we op weg zijn om het eerste veilige coronavaccin ter wereld te hebben tegen het einde van dit jaar.”

Pence drukte zijn medeleven uit met alle nabestaanden en slachtoffers van de coronapandemie en bedankte allen die “als helden” meewerkten op de frontlinie. Terwijl de vicepresident beloofde dat gezondheid op de eerste plaats zou blijven komen, zei hij dat het land nu heropend wordt. “Wie vertrouw je om de economie herop te bouwen? Een carrièrepoliticus die verantwoordelijk was voor het traagste herstel sinds de Great Depression of een succesvol zakenman als Trump? Om Amerika helemaal terug te brengen, hebben we vier jaar meer Trump in het Witte Huis nodig.”

“Niet veilig onder Biden”

“Mijn mede-Amerikanen, dit is een moeilijke tijd. We zien geweld en chaos in onze steden. Wij zullen altijd het recht op vreedzaam protest verdedigen. Maar daar vallen rellen en plunderingen niet onder. Standbeelden neerhalen is geen vrijheid van meningsuiting. Vorige week sprak Joe Biden geen woord over het geweld en de chaos in onze steden. Laat mij duidelijk zijn: het geweld moet stoppen. Te veel helden hebben hun leven gegeven om zoiets te zien gebeuren. We zullen recht en orde hebben voor elke Amerikaan, ongeacht hun ras, geloof of kleur.”

“President Trump en ik weten dat de mannen en vrouwen die het uniform van de ordediensten aantrekken de besten van ons zijn. Zij vinden onze levens belangrijker dan die van henzelf.”

Foto: REUTERS

“De Amerikanen weten dat we niet hoeven te kiezen tussen de ordediensten of onze zwarte buren steunen. Wij zullen beiden blijven steunen.”

“Joe Biden zegt dat Amerika systematisch racistisch is en dat de ordediensten in Amerika impliciet bevooroordeeld zijn tegenover minderheden. Gevraagd of hij minder geld aan de politie geven zou steunen, zei hij ja. Hij steunt een beleid dat lijdt tot dit geweld. Je zal niet veilig zijn in Joe Bidens Amerika. Onder president Trump zullen we altijd achter de politie staan. We zullen nooit de geldkraan dichtdraaien.”

“Paard van Troje”

“Biden heeft naar zichzelf verwezen als een overgangskandidaat. Een overgang naar wat? Vorige week praatten de Democraten niet veel over hun agenda. Als ik hen was zou ik dat ook niet doen. Bernie Sanders zei dat Biden de meest liberale kandidaat zou zijn ooit en dat veel van waar hij voor vocht en als te radicaal werd gezien nu mainstream is geworden bij de Democraten.”

“Radicaal links denkt dat de overheid betrokken moet zijn bij elk aspect van ons leven. Hun agenda is gebaseerd op controle door de overheid. De onze op vrijheid.” Terwijl Trump belastingen verlaagt, verhoogt Biden die. “Terwijl wij vochten voor vrije handel en tegen China, is hij een cheerleader voor China. Hij bekritiseerde Trump voor het opschorten van reizen uit China. Biden is voor open grenzen, gratis advocaten en gezondheidszorg voor illegale immigranten. Trump heeft de grens beschermd en bijna driehonderd mijl grensmuur gebouwd.”

“President Trump staat elke dag voor de heiligheid van het menselijke leven. Joe Biden steunt het betalen van abortus tot de geboorte met belastinggeld. Als je kijkt naar de agenda is het duidelijk: Joe Biden zou niets meer zijn dan een paard van Troje voor radicaal links.”

“De vlag wappert nog”

Foto: REUTERS

“Deze verkiezing is niet gewoon tussen Republikeins of Democratisch. Het gaat over de keuze of Amerika wel Amerika zal blijven.”

“President Trump heeft ons op een pad naar vrijheid en kansen gezet. Joe Biden wil ons op een pad naar socialisme en afbouw leiden. Maar dat gaan we niet laten gebeuren.”

“Trump vecht elke dag voor Amerika en onze vrijheden. Nu is het onze beurt om voor hem te vechten.”

Volgens Pence rekende de vijand er 206 jaar geleden op dat de Amerikanen in Fort McHenry zouden opgeven, maar toen de rook de volgende ochtend wegtrok, wapperde de vlag er nog. “We gaan door een moeilijke periode. Maar als je door de mist van deze uitdagingen kijkt, dan zie je dat de vlag er nog hangt, en wappert boven het land van de dapperen en vrije mensen.” De strijders deden toen hun deel, en “nu is het aan ons”, volgens Pence. “Laat hun moed jou inspireren. Vrijheid wint altijd.”

“Met Trump voor nog vier jaar en met Gods hulp, zullen we Amerika opnieuw groot maken, opnieuw.”

Schoondochter

Pence was niet de enige die de vrijheidsvechter Trump afzette tegen de radicale linkse, socialistische Democraten die in hun “cancel culture” zelfs de politie en ander helden willen annuleren.

Foto: Photo News

Dat deed onder anderen ook Donald Trumps schoondochter Lara Trump, vrouw van Eric Trump. Zij beschuldigde de “leiders zonder ruggengraat” in steden waar protesten heersen die in handen te hebben geven van gewelddadige menigtes. Trump daarentegen is de “law and order president”, die Amerika veilig zal houden. En die in plaats van socialisme voor vrijheid zal vechten.

Zij wees er daarnaast op dat haar schoonvader haar een positie gaf in de Trump Organization, net zoals hij zovele andere vrouwen in zijn regering aanstelde. Ook woordvoerster Kayleigh McEnany en pas opgestapte adviseur Kellyanne Conway brachten die boodschap. McEnany sprak over haar dubbele borstamputatie ter preventie van erfelijke kanker. “Dat was de moeilijkste beslissing die ik ooit gemaakt heb. Maar Trump steunen is de gemakkelijkste.”

Spionage

Foto: REUTERS

Naast een blinde Chinese dissident die Trumps strijd tegen het communisme kwam prijzen, een jongeman in een rolstoel die recht ging staan voor Trump en diens idealen, een zuster die de pro-leven (anti-abortus) Trump afzette tegen anti-leven Biden, kwam Ric Grenell ook de natie toespreken. Het voormalig hoofd van de National Intelligence kwam de Democraten beschuldigen van spionage.

Volgens Grenell bespioneerden ze stiekem Trumps campagne, legden ze tegenstanders het zwijgen op, logen ze, verborgen ze bewijsmateriaal en probeerden ze Trump ook daarna nog onderuit te halen. “Wat ik zag, maakte me ziek.”

Volgens Grenell willen de Democraten en hun “moeras” niet dat Amerikanen weten wie echt de macht heeft. “Maar met Donald Trump weet je exact wie aan het roer staat. Want dat ben jij. Niet lobbyisten. Geen oorlogsstokers of sympathisanten van China of fanatieke globalisten, maar het Amerikaanse volk.”

