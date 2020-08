Mortselse horecabaas (48) al weken in Kosovaarse cel na enorme cocaïnevangst

Mortsel -

Horecaondernemer Bart P. (48) zit al enkele weken in de gevangenis in Kosovo. De man uit Mortsel werd door de Kosovaarse autoriteiten opgepakt op verzoek van het gerecht in Brugge, dat P. verdenkt van betrokkenheid bij de smokkel van tonnen cocaïne via het Antwerpse waterzuiveringsbedrijf Kriva Rochem.