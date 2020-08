Eindelijk is hij er dan. Na twee maanden is de Hasseltse Elke Bancken (37) herenigd met haar Sri Lankaanse man Manoj (35). Net op tijd voor de komst van hun dochtertje, dat nu elk moment geboren kan worden.

Elke keerde begin juli terug vanuit Sri Lanka om in ons land te bevallen. Voor Manoj bleek het in coronatijden echter onmogelijk om een visum vast te krijgen. Heel even vreesde de Hasseltse dat haar echtgenoot ...