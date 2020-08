Trump wil drugtest voor debat met Biden

De Amerikaanse president Donald Trump zal naar eigen zeggen een drugtest eisen voor hem en zijn tegenstander Joe Biden voor aanvang van hun debat op 29 september. Niet voor het eerst trekt Trump de mentale gezondheid van zijn tegenstander in twijfel.

In een interview met Washington Examiner insinueerde Trump, zonder enig bewijs te leveren, dat Biden middelen gebruikt om zijn debatprestaties te verbeteren. Volgens de president begon Biden tijdens de voorverkiezingen plots opmerkelijk beter te debatteren.

“Mijn punt is dat als je terugkijkt en sommige van de vele debatten bekijkt, hij zo slecht was. Hij was zelfs niet samenhangend. En tegen Bernie was hij dat wel”, aldus Trump in het interview. “Hij was niet goed, hij was normaal. En ik begrijp niet hoe dat kan. Iemand zei me dat hij wel drugs moest genomen hebben. Ik weet niet of dat klopt of niet, maar ik vraag een drugtest. Ook voor mij. Ik neem elke dag een aspirine.”

Hoe of bij wie hij de drugtest zal eisen, maakte de president niet duidelijk. In 2016 lanceerde hij al een gelijkaardige oproep na het tweede debat met Hillary Clinton, zijn toenmalige tegenstander. Toen werd alvast niet ingegaan op de eis.