Francken: “Zonder N-VA én PS in regering is er elke week aanvaring in parlement, tot 2024”

“We waren heel dicht bij een historisch akkoord tussen de twee grote vijanden.” Zo blikt Theo Francken (N-VA) terug op de onderhandelingen tussen de PS en zijn partij, die volgens hem een akkoord moeten bereiken om het land weer bestuurbaar te maken. “Als dat niet gebeurt, is er elke week een aanvaring in het parlement, tot de verkiezingen van 2024”, zegt hij aan Sudpresse.

Een regering zonder N-VA? Dat vindt Francken niet democratisch, zei hij woensdag in Luik aan Sudpresse. “We hebben een regering nodig met een meerderheid in Vlaanderen. Kun je je de twee grootste partijen van België in de oppositie voorstellen? De grootste partij van Vlaanderen én het land afwijzen in de oppositie is niet democratisch.”

Zijn ideale coalitie ziet eruit als volgt: “Om dit land weer bestuurbaar te maken, hebben we een goed akkoord nodig tussen N-VA en PS, de twee grootste partijen in het noorden en in het zuiden. We waren heel dicht bij een grote historische overeenkomst tussen deze twee grote vijanden. Dat was een heel grote politieke deal. Doen we dat niet, dan is er elke week een conflict in het parlement tot de verkiezingen van 2024.”