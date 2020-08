Van Grieken: “Sterke Jan heeft vooral sterk geknoeid”

Tom Van Grieken reageerde in De Ochtend op Radio 1 op de zaak Chovanec, waarvan toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon eerder zei dat hij nooit iets over het incident hoorde, maar waarover Pieter De Crem (CD&V) zegt dat hij wel op de hoogte was. Hij hekelt de communicatie van Jambon, maar eist toch geen ontslag.

“Ik kan alleen maar vaststellen dat sterke Jan vooral sterk geknoeid heeft. Hij is zeer sterk in heel slecht communiceren.” Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken over de zaak-Chovanec, die Jambon in opspraak brengt.

LEES OOK. De kwestie-Chovanec: wie wist wat, wat gebeurde na fatale interventie en zijn de beelden in doofpot gestopt? (+)

Van Grieken noemt Jambon politiek verantwoordelijk hiervoor, ook als blijkt dat de Slovaakse ambassadeur geen contact had met Jambon zelf maar met een kabinetsmedewerker. “Hij is verantwoordelijk voor zijn kabinet.”

Geen ontslag

Toch eist Van Grieken geen ontslag van de huidig minister-president. “Ik zou eventueel zijn ontslag kunnen vragen als minister van Binnenlandse Zaken, maar hij is het niet meer. Je kan niet uit iets ontslag nemen waarvoor je niet meer in functie bent. Ik vind dat tot op het bot moet worden uitgezocht hoe dit knoeiwerk heeft kunnen plaatsvinden, maar we moeten een beetje serieus blijven.” De voorzitter vindt wel dat Jambon verhelderende uitleg moet geven.

LEES OOK. Moet Jan Jambon aftreden door de affaire-Chovanec? “Er zal ook nu wel een manier zijn om zich eruit te praten” (+)