Brandweer bekogeld met flessen tijdens interventie in Molenbeek: “Lijkt erop dat we in de val werden gelokt”

Sint-Jans-Molenbeek - De Brusselse brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag aangevallen in Molenbeek. Bij aankomst aan een brandende afvalcontainer werden ze van op de daken bekogeld met flessen. Niemand raakte gewond, maar het personeel reageert aangeslagen.

Iets na één uur ’s nachts liep er via de noodcentrale een oproep binnen voor een vuilnisbak die in brand stond in de Mahatma Gandhilaan in Sint-Jans-Molenbeek. De brandweer snelde meteen ter plaatse om het vuur te blussen, maar kwam bij aankomst voor een onaangename verrassing te staan. “De straat was namelijk gedeeltelijk versperd door afvalcontainers, waarvan er eentje in lichterlaaie stond”, zegt Walter Derieuw van de brandweer.

Ook de politie was op dat moment al ter plaatse.

Geen gewonden

“Bij het naderen van de brand werd onze bluswagen plotseling bekogeld met glazen flessen. Die werden naar ons gegooid door personen die op het dak van een gebouw stonden. Ook tijdens het blussen werden er nog projectielen gegooid.”

Niemand raakte gewond, maar er is wel lichte blikschade op het dak van de brandweerwagen. Het personeel zelf blijft achter met heel wat vragen en was aangeslagen na de feiten. “Ze kunnen deze feiten maar moeilijk plaatsen”, zegt Derieuw. “We vragen ons af of we niet met opzet ter plaatse werden gelokt om ons aan te kunnen vallen.”

Niet de eerste keer

De politie maakte alvast een proces-verbaal op. Verdachten zijn er voorlopig niet opgepakt. De algemene directie van de Brusselse brandweer zal nog een klacht neerleggen en zich burgerlijke partij stellen.

Het is niet de eerste keer dat Brusselse brandweerlui worden aangevallen tijdens een interventie. “Wij kunnen maar niet begrijpen dat hulpverleners, tijdens het uitvoeren van hun opdrachten en ten dienste van de bevolking, het slachtoffer worden van zinloos geweld.”

De betrokken brandweermannen werden opgevangen door de collega’s en kunnen rekenen op de nodige bijstand en steun.