Voedselagentschap greep deze zomer twee keer in bij collectieve voedselvergiftiging op kamp

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft deze zomer twee keer moeten ingrijpen bij incidenten met een collectieve voedselvergiftiging tijdens jeugdkampen. Dat meldt het donderdag in een persbericht. Het aantal interventies lag daarmee vier keer lager dan in de drie voorgaande jaren.

Zelfs wanneer alle gekende voorzorgsmaatregelen worden genomen kan er een voedselincident plaatsvinden. In dat geval gaan de inspecteurs van het FAVV ter plaatse om de oorzaak van de collectieve besmetting te achterhalen en te voorkomen dat andere kinderen ook ziek worden. De controleurs proberen dan te achterhalen wat de oorzaak van de voedselvergiftiging is en herhalen de goede hygiënepraktijken. Er wordt ook op toegezien dat die worden nageleefd.

Dat er dit jaar vier keer minder incidenten waren, kan volgens het FAVV mogelijk verklaard worden door het feit dat de ondersteuning en opleidingen van het voedselagentschap en andere instanties rond goede hygiënepraktijken hun vruchten afwerpen, “in combinatie met een verantwoordelijke leidingsploeg”. Ook de verhoogde aandacht voor hygiënemaatregelen in het kader van de coronacrisis kan een verklaring zijn.

Het FAVV stipt aan dat jeugdkampen over het algemeen geen deel uitmaken van zijn controleprogramma. Wel staat het voedselagentschap in voor de sensibilisering van jeugdbewegingen en andere organisaties en geeft het opleidingen. “Op die manier kan iedereen ten volle genieten van zijn zomerkamp. We willen van hen geen steriele laboratoria maken, maar we leren hen wel de essentiële reflexen aan om incidenten te voorkomen.”