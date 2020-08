Kleuter redt leven van bewusteloze moeder dankzij zijn speelgoedauto

Een vijfjarige jongen heeft het leven van zijn moeder gered toen zij onwel raakte. De vrouw verkeerde in een diabetisch coma, en door het slimme optreden van haar zoontje werden de hulpdiensten ingeschakeld. Het noodnummer achterhaalde de kleuter dankzij zijn speelgoedambulance.

De nummers 112 had de 5-jarige Josh uit het Britse Telford op de zijkant van zijn speelgoed zien staan. Normaal gesproken is dit niet het juiste noodnummer voor het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt namelijk 999 gebruikt. Omdat het nummer in delen van Europa wel wordt gebruikt in geval van spoed, werd het kind toch doorgeschakeld naar een centralist.

Uiteindelijk troffen agenten de jongen en zijn jongere broertje in het huis in de buurt van Birmingham aan. Hun moeder lag op dat moment nog altijd bewusteloos op de grond. Hulpdiensten grepen daarop in.

Heldendaad

Het noodlot sloeg een maand geleden toe en inmiddels staat Josh bekend als een held. „Hij heeft iets fantastisch gedaan. Toen zijn moeder in nood was, draaide hij snel het nummer wat op zijn speelgoedautootje stond”, aldus de lokale politie. Zijn daad wordt flink geprezen. „Tijdens het gesprek bleef Josh kalm. Hij heeft laten zien een geweldige politieagent te kunnen worden later.”