Hoe een Belgische chip in de kin miljoenen mensen met slaapproblemen kan helpen

Een sneetje onder de kin, daar een chip in en hop gedaan met snurken én een verstoorde nachtrust door ademtekort. Hte Belgische bedrijf Nyxoah probeert mensen met een straffe nieuwe ingreep te verlossen van slaapapneu. Miljoenen mensen zouden ermee gebaat zijn, maar de ingreep is -vooralsnog- peperduur.

60 miljoen euro hoopt Nyxoah op Euronext Brussels op te halen bij de beurslancering, allicht rond 23 september. Dat is nodig om de klinische studies -onder meer in de VS- voor het antisnurk- en apneumiddel ...