Standard laat Mergim Vojvoda naar Serie A vertrekken

Mergim Vojvoda verlaat Standard Luik voor de Italiaanse eersteklasser Torino. De 25-jarige Kosovaarse rechtsachter ondertekende er een contract voor vier seizoenen, zo maakte zijn nieuwe club donderdag bekend.

Vojvoda kwam sinds mei 2019 opnieuw voor de Rouches uit nadat hij er tussen 2011 en 2014 de jeugdopleiding had doorlopen. In het eerste elftal was hij aan de boorden van de Maas goed voor 33 wedstrijden en één doelpunt. Tussen 2016 en 2019 kwam hij in ons land uit voor Moeskroen, voordien werd hij door Standard uitgeleend aan STVV en Carl Zeiss Jena.