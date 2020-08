Moeder van Acid over hetze na YouTube-oorlog: “Achter stoere façade gaat heel gevoelige jongen schuil”

De moeder van de Blankenbergse Nathan Vandergunst (21) - op YouTube beter bekend als Acid - reageert op de heisa die is ontstaan na een ruzie met de populairste Vlaamse YouTuber Céline Dept en haar vriend. “Nathan heeft die hetze nooit gewild”, zegt Michèle aan de Krant van West-Vlaanderen.

Michèle vindt dat haar zoon onrechtvaardig is afgeschilderd. “Hij kwam eruit als een gewetenloze rebel, wat hij helemaal niet is.” Ze benadrukt dat haar zoon en zijn type Acid op YouTube twee verschillende persoonlijkheden zijn. “Achter die stoere façade gaat eigenlijk een heel gevoelige jongen schuil. Nathan staat altijd voor anderen klaar, hij is een toffe kerel die elke week braaf bij zijn oma en opa gaat eten. (...) Heel die hetze heeft hij nooit gewild. We zijn allemaal heel hard geschrokken.”

Intussen heeft ook Nathan zelf in De Morgen gereageerd op de heisa. Zelf verdraagt hij de commentaren, maar de berichten raken hem wel. “Omdat ik merk dat het mijn ouders pijn doet.”

