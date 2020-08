Thomas Kaminski voorgesteld bij Blackburn… vanuit hotelkamer: “Ik kan mijn ploegmaats tot hier horen trainen”

Het is eens iets anders. Thomas Kaminski (27) is donderdag door zijn nieuwe club Blackburn Rovers voorgesteld vanuit een hotelkamer. Door de verplichte quarantaine voor Belgen die naar het Verenigd Koninkrijk trekken, zit de doelman nog anderhalve week gevangen tussen vier muren.

“Het kan soms snel gaan in het voetbal”, sprak de kersverse keeper van Blackburn de virtueel aanwezige pers toe. Tot een week geleden wist hij naar eigen zeggen niets van een eventuele overstap naar de Engeland.

Lang twijfelen heeft hij echter niet gedaan. “Ik volgde The Championship al, dus ik kende de ploeg uiteraard. En met Faris Haroun heb ik ook al even gesproken over de coach (Haroun werkte met Tony Mowbray samen bij Middlesbrough, nvdr.) en hij was vol lof. Ik was dus snel overtuigd. Ze hebben hier al heel wat goede keepers gehad, ik hoop er daar één van te worden.”

Wat Belgische keepers in Engeland betreft, heeft Kaminski een reputatie hoog te houden. Zijn voorgangers luisteren naar namen als Thibaut Courtois en Simon Mignolet. “Ze hebben hier al gezegd dat de stek van derde doelman bij de Rode Duivels een doel moet zijn voor mij. Maar ik moet me eerste bewijzen bij Blackburn, daarna zien we wel waar ik uitkom”, blijft hij nuchter.

Of hij geen schrik heeft voor heimwee, wilde de Britse pers nog weten. “Ik heb al in het buitenland gespeeld. Daar heb ik geleerd dat ik weinig last heb van heimwee. De mensen mis ik soms wel, maar vanuit België is het een uurtje vliegen naar Manchester. Hopelijk kan mijn familie me snel komen bezoeken, als de quarantaineregels het toelaten.”

Oefeningen in de kamer

Diezelfde quarantaine stelt ook het debuut van Kaminski met minstens anderhalve week uit. Het stadion heeft hij zo nog niet in levenden lijve gezien. “Ik ben wel al even gaan kijken via Google Street View”, zegt hij lachend. “Het is wel frustrerend om hier te zitten. Ik werd in Gent meerdere keren per week getest, maar goed, ik begrijp dat er regels zijn.”

Ondertussen probeert hij zich in zijn kamer fit te houden. “Ik heb met Gent de hele voorbereiding meegedaan, dus de conditie zit op zich goed. Gelukkig is het hier nog net groot genoeg om wat oefeningen te kunnen doen. Al zal ik blij zijn als ik de met de ploegmaats op het veld kan staan. Het hotel is vlak bij het oefencomplex, ik zie ze net niet, maar ik kan de jongens tot hier horen trainen.”

