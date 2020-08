Michy Batshuayi werd niet geselecteerd bij Rode Duivels door plotse coronagolf bij Chelsea: twee weken quarantaine

Bij Chelsea moeten acht spelers twee weken in quarantaine omdat ze mogelijk een coronabesmetting opgelopen hebben. Ook Michy Batshuayi is er eentje van. Het verklaart meteen waarom de aanvaller niet tot de 29 namen van bondscoach Roberto Martinez hoorde deze week.

Bondscoach Roberto Martinez deed er wat mysterieus over toen hij maandag zijn selectie van de Rode Duivels bekendmaakte voor de Nations League-interlands in september. Hij wou niet veel details kwijt over het ontbreken van Michy Batshuayi en Christian Benteke.

“Voor hen werken we rechtstreeks samen met de clubs. Het is voor hen niet mogelijk om nu deel uit te maken van de selectie op dit moment”, duidde Martinez. “Zij gaan terug aan het werk op de clubs. Eenmaal ze fit genoeg zijn, kunnen ze later aansluiten bij de groep. Hun niet-selectie was geen voetbaltechnische beslissing, het is zo afgesproken met hun ploeg.”

Nu blijkt dat Batshuayi dus noodgedwongen ontbreekt. Naast Batshuayi meldt de Britse krant Telegraph dat ook Jorginho, Barkley, Emerson, Mount, Tomori, Abraham en Pulisic een verplichte quarantaine zullen ondergaan.

Christian Benteke werd deze week al (negatief) getest op het virus. Zolang de spits van Crystal Palace geen tweede negatieve test aflegt, moet hij ook in Engeland blijven.

LEES OOK (N+) . Selectie van 29 spelers, maar hoeveel Rode Duivels komen er? Bondscoach Roberto Martinez in onzekerheid