Zo’n 5.000 à 7.000 studenten helpen bij fruitpluk na oproep

Momenteel zijn er tussen de 5.000 en 7.000 studenten aan de slag in de fruitpluk. Dat zijn er 2.000 tot 3.000 meer dan de voorbije jaren. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) riep eerder deze maand studenten op te helpen bij onze land- en tuinbouwers en die oproep werpt nu duidelijk zijn vruchten af.

De website helpdeoogst.be werd de afgelopen maand meer dan 7.000 keer bezocht en momenteel staan er meer dan 156 oproepen van land- en tuinbouwers om te komen helpen op de site. Ook de voorbije maanden werden de vacatures vlot ingevuld. In juni en juli werden er respectievelijk 510 en 725 vacatures geregistreerd op de website. Maar liefst 81 procent van die vacatures werd ook effectief ingevuld.

Via de campagne ‘blijf in beweging’ roept de VDAB studenten en tijdelijke werklozen op om zich aan te melden voor een job in de fruitpluk. Net als de seizoenarbeiders, werken de studenten met een plukkaart. Sinds dit jaar worden de plukkaarten sneller afgeleverd en werd het intussen mogelijk gemaakt om 130 dagen aan de slag te gaan met de plukkaart in plaats van 60 dagen.

Minister Hilde Crevits gaf donderdag zelf het goede voorbeeld door stage te lopen bij vier landbouw en fruitbedrijven. “Voor de fruittelers is het momenteel moeilijk voldoende hulp te vinden voor de fruitpluk. Met VDAB lanceerden we daarom al in het voorjaar de website helpdeoogst.be en we maakten het ook mogelijk dat tijdelijk werklozen kunnen bijspringen bij een landbouwer. Maar ook voor studenten is het nu een uitgelezen kans om nog last minute een vakantiejob te doen bij onze fruittelers. Daarom lanceren we met VDAB een campagne om zoveel mogelijk studenten aan te trekken voor een tijdelijke vakantiejob. De interesse is alvast groot. Momenteel zijn er al tussen de 5.000 en 7.000 studenten aan de slag in de pluk, terwijl er in een normaal jaar slechts 3.000 studenten helpen in de land- en tuinbouwsector.”