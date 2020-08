Recordhouder in de Premier League neemt afscheid

Gareth Barry (39) houdt op met voetballen. De middenvelder neemt afscheid als de speler met de meeste wedstrijden in de Premier League op zijn conto: hij kwam 653 keer in actie voor Aston Villa, Manchester City, Everton en West Bromwich Albion.

De 53-voudige Engels international nam in september 2017 het record over van Ryan Giggs, die 632 competitiewedstrijden speelde voor Manchester United.

Gareth Barry degradeerde in dat jaar met West Brom uit de Premier League en ging op een lager niveau nog even door, maar nu stopt hij dus. De landstitel met Manchester City in 2012 is zijn voornaamste trofee.