Weyts neemt het op voor Jambon rond zaak-Chovanec: “Sommigen willen hier rekeningen vereffenen”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) neemt het op voor Vlaams minister-president en partijgenoot Jan Jambon (N-VA), die in opspraak komt in de zaak-Chovanec. “Er wordt een politiek spel gespeeld”, reageert hij aan VRT NWS.

Dat Jan Jambon eerder deze week verklaarde dat hij geen enkel woord had gehoord over het hardhandig politie-optreden tegen Jozef Chovanec - terwijl minister De Crem zegt dat hij wel op de hoogte was - deed hij volgens zijn collega Ben Weyts niet met slechte intenties. “Ik denk dat minister Jambon heel oprecht en eerlijk heeft gesproken. (...) Ja, soms weet je zaken van 2,5 jaar geleden niet meer. Ik kan ook met het hand op het hart niet zeggen dat ik perfect weet met wie, waarover ik welke ontmoeting heb gehad. Laat staan dat ik van al mijn kabinetsleden weet wie zij gezien hebben 2,5 jaar geleden.”

Hij vermoedt dat de discussie rond de federale regeringsvorming vandaag een rol speelt in de manier waarop Jambon aangepakt wordt. “Sommigen willen hier rekeningen vereffenen. Er wordt een politiek spel gespeeld, laat ons hier niet in meegaan.”

